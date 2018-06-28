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"АвтоВАЗ" с июля повысит тарифные ставки и оклады сотрудников в Тольятти

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - ПАО "АвтоВАЗ" с 1 июля 2018 года повысит сотрудникам в Тольятти тарифные ставки и оклады на 6,9%, сообщает компания.

Это, как отмечается, не коснется высшего менеджмента компании. Решение было принято на заседании согласительной комиссии между руководством компании и представителями первичной профсоюзной организации.

"После активных переговоров с профсоюзом компания приняла решение повысить заработную плату работников в Тольятти на 6,9%, несмотря на то, что чистый финансовый итог деятельности "АвтоВАЗа" в 2017 году был все еще в отрицательной зоне. Я уверен, что этот рост позитивно скажется на жизни нашего коллектива и семьях работников", - цитируется в сообщении президент ПАО "АвтоВАЗ" Ив Каракатзанис.

Согласно квартальному отчету, средняя численность работников компании с начала 2018 года по состоянию на конец первого квартала снизилась на 3,3%, до 36,413 тыс. человек.

Как сообщалось, чистая прибыль ПАО "АвтоВАЗ" по МСФО в первом квартале 2018 года составила 609 млн рублей против 2,8 млрд рублей убытка годом ранее. По РСБУ "АвтоВАЗ" за указанный период показал убыток в 128 млн рублей против 4 млрд рублей годом ранее.

Выручка автопроизводителя по МСФО при этом выросла на 40,8%, до 64,756 млрд рублей, тот же показатель по РСБУ увеличился на 45,5%, до 68,645 млрд рублей.

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Теги: АвтоВАЗ, Тольятти
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