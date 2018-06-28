ЦБ завершит реформу банковского надзора к ноябрю

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Центробанк РФ планирует завершить реформу банковского надзора 25 октября. Об этом сообщила заместитель председателя ЦБ Ольга Полякова на пресс-конференции в Новосибирске в четверг.

"Началась реформа с Москвы и Центрального федерального округа, и 25 октября она завершится переходом кредитных организаций Сибири и Поволжья в ведение службы текущего банковского надзора", - сказала Полякова.

Она напомнила, что служба текущего банковского надзора была создана в марте 2017 года.

По словам Поляковой, реформа подразумевает "не столько организационные изменения, сколько качественные, которые на сегодняшний день требуются в банковском надзоре".

Как сообщалось, Банк России 1 марта 2017 года начал процесс централизации дистанционного банковского надзора, который будет проходить поэтапно и завершится в 2018 году. Одной из ключевых новаций является создание Службы текущего банковского надзора (СТБН), куда постепенно будут передаваться надзорные функции территориальных учреждений Банка России. Переход начался с кредитных организаций, находящихся под надзором ГУ Банка России по ЦФО и Дальневосточного ГУ ЦБ.

В результате реформы останутся три основных подразделения - департамент банковского надзора, департамент надзора за системно значимыми кредитными организациями и Служба текущего банковского надзора.

Сообщалось также, что ЦБ РФ в рамках реформы банковского надзора сократит около 1,2 тыс. сотрудников региональных подразделений банковского надзора. Произошло перераспределение функционала сотрудников и были созданы новые подразделения в рамках реформирования надзора.