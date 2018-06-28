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Рубль снизился к доллару и вырос к евро в начале торгов

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Доллар США растет, евро снижается на "Московской бирже" в четверг утром, рубль стабилен к бивалютной корзине из-за разнонаправленной динамики к основным валютам, следует за парой "евро-доллар" на глобальном рынке.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 63,26-63,4 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 63,33 руб./$1 (+10 копеек к уровню предыдущего закрытия). Евро снизился до 73,04 руб./EUR1 (-6,75 копейки). Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 2,5 копейки к уровню закрытия среды, до 67,69 рубля.

Доллар при этом оказался на 19,41 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 36,87 копейки ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль демонстрирует разнонаправленную динамику в основных валютных парах следом за парой "евро-доллар" на Forex, которая с открытием европейской сессии усилила снижение по направлению к годовым максимумам вблизи отметки $1,15 за евро.

В четверг станут известны дата и место встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Эта информация будет объявлена одновременно Вашингтоном и Москвой, рассказал накануне помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. Как сообщило агентство Bloomberg, Трамп назвал Хельсинки вероятным местом встречи с Путиным после саммита НАТО, запланированного на 11-12 июля.

"Мы, возможно, встретимся во время моей поездки в Европу (. . .) Пока неизвестно, где. Я узнаю это в течение часа", - сказал Трамп в среду вечером, его выступление транслировал телеканал CNN.

Нефть в четверг дешевеет после значительного роста накануне, позволившего марке Brent обновить максимум с мая, WTI - с 2014 года. Рост цен поддержали данные о самом резком сокращении товарных запасов нефти в США с 2016 года, а также неопределенность в отношении дальнейших экспортных поставок из Ирана на фоне американских санкций.

Котировка августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:00 по московскому времени 28 июня снизилась на 0,34% - до $77,2 за баррель. Нефть WTI с поставкой в августе на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевела к этому времени на 0,59% - до $72,33 за баррель.

По итогам предыдущей сессии Brent поднялась на 1,7%, WTI - на 3,2%, достигнув максимальной отметки с 26 ноября 2014 года ($72,76 за баррель). Во вторник WTI впервые с конца мая завершила торги на отметке выше $70 за баррель.

Согласно отчету министерства энергетики США, опубликованному в среду, запасы нефти в стране упали на прошлой неделе на 9,89 млн баррелей, максимальными темпами с октября 2016 года. Вместе с тем резервы бензина увеличились на 1,156 млн баррелей, а запасы дистиллятов выросли на 15 тыс. баррелей.

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Теги: Нефть, Brent, WTI, рубль, доллар, евро
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