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S7 Airlines получила первый в России Airbus A321neo

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Авиакомпания S7 Airlines получила первый в России самолет Airbus A321neo.

Лайнер, рассчитанный на перевозку 203 пассажиров, поступил в парк компании напрямую с завода Airbus в Гамбурге. Он получен на условиях операционной аренды у лизинговой компании Air Lease Corporation, отмечает S7. В ближайшее время самолет будет выполнять рейсы из Москвы в Иркутск и Бургас.

"Новый Airbus A321neo позволит нам увеличить емкости на дальних направлениях внутри России, а также предложить пассажирам новые международные маршруты", - отметил генеральный директор S7 Airlines Владимир Объедков, которого цитирует пресс-служба.

Самолеты семейства А320neo - самые малошумные среди лайнеров своего класса.

Летом 2017 года S7 первой из российских авиакомпаний получила самолет Airbus A320neo. Теперь в парке авиакомпании шесть A320neo и один A321neo. До конца года компания рассчитывает получить еще три A321neo.

S7 Airlines - бренд авиакомпаний "Сибирь" и "Глобус", которые объединены в группу S7. Группа является второй крупнейшей в РФ по пассажиропотоку. Принадлежит супругам Владиславу и Наталии Филевым.

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Теги: S7 Airlines, Airbus A321neo
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