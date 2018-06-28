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Ozon объявил о запуске собственного маркетплейса

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Интернет-ритейлер Ozon запустил собственный маркетплейс, который позволит сторонним продавцам реализовывать свои товары через сайт Ozon.ru, говорится в пресс-релизе компании.

Пока сервис работает в режиме бета-тестирования. В июле Ozon подключит к маркетплейсу ограниченное количество партнеров, после этого состоится полноценный запуск сервиса.

Чтобы разместить свои товары на Ozon, продавцы должны пройти регистрацию. Продавцы сами определяют ассортимент и ценовую политику для своих товаров. Также они смогут воспользоваться полным циклом услуг и доставкой товаров от Ozon по всей России.

Российский интернет-ритейлер Ozon.ru был основан в 1998 году. Ассортимент интернет-магазина составляет 4,9 млн позиций. Аудитория интернет-магазина достигает 3,2 млн покупателей в год.

Среди акционеров Ozon - венчурный фонд АФК "Система" Sistema Venture Capital, ПАО "МТС", Baring Vostok.

МТС и ПАО АФК "Система" вошли в состав акционеров Ozon в апреле 2014 года, приобретя 21,6% в Ozon за $150 млн (по 10,8% акций за сумму $75 млн соответственно). Позже АФК передала свою долю в управление Sistema Venture Capital, а МТС впоследствии увеличила свою долю в активе до 16,66% в результате серии сделок с миноритариями.

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Теги: Ozon

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