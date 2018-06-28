Рубль усилил рост к доллару и евро вечером в четверг

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Доллар США и евро умеренно снижаются на Московской бирже в четверг вечером; рубль усилил рост к бивалютной корзине благодаря растущей нефти и ожиданиям личной встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

Курс доллара США составил 62,965 руб. в 19:00, что на 26,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 72,905 руб., опустившись на 20,25 копейки. Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 24,7 копейки - до 67,44 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", российский рубль демонстрирует позитивную динамику в четверг вечером благодаря как растущим нефтяным ценам, так и ожиданиям возможного потепления отношений между Россией и США после личной встречи президентов двух стран 16 июля в Хельсинки. Мировой рынок нефти растет в четверг из-за опасений по поводу поставок "черного золота" из Ливии и Ирана. Котировка августовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже к 19:00 по московскому времени выросла на 0,04% - до $77,65 за баррель. WTI с поставкой в августе на торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени подорожала на 1,14% - до $73,59 за баррель.

Добыча нефти в Ливии упала примерно на 400 тысяч баррелей в сутки из-за споров вокруг экспортных терминалов, на которые претендуют признанное международным сообществом правительство в Триполи и другое правительство, находящееся на востоке страны. В свою очередь Соединенные Штаты требуют от государств-союзников сократить импорт нефти из Ирана до нуля к 4 ноября 2018 года в соответствии с положениями американских санкций. Если же компании не свернут закупки или поставки нефти из Ирана к началу ноября, им грозят суровые санкции США. Важным фактором, поддерживающим нефтяной рынок, остаются также данные министерства энергетики США о падении запасов нефти в стране на прошлой неделе на 9,89 млн баррелей, максимальными темпами с октября 2016 года.

Пресс-служба Кремля в четверг сообщила, что встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет 16 июля в Хельсинки. В ходе переговоров предполагается обсудить текущее состояние и перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений, а также актуальные вопросы международной повестки дня.

По итогам индексной сессии Московской биржи (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 29 июня на 15,51 копейки, до 63,291 руб., и снизил курс евро на 51,54 копейки, до 73,0884 руб.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи снизился на 1,48 копейки по отношению к среде и составил 63,1769 руб. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 опустился на 1,1 копейки и составил 63,1589 руб. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $4 млрд 821,552 млн, из которых $1 млрд 402,86 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $3 млрд 418,692 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" упал на 54,91 копейки, до 73,0413 руб. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 потерял 36,22 копейки, опустившись до 73,0412 руб. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR993,914 млн, из которых EUR410,71 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR583,204 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов снизились в четверг по сравнению с предыдущим торговым днем в связи с завершением налогового периода июня. Исключение составила ставка на срок 6 месяцев, которая поднялась на 2 базисных пункта (б.п.) - до 7,4% годовых. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" уменьшилась на 6 б.п. - до 7,38% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок опустилась на 5 б.п. и также составила 7,38% годовых. Ставка на срок 1 месяц снизилась на 4 б.п. - до 7,39% годовых, на срок 3 месяца упала на 3 б.п. - до 7,43% годовых.