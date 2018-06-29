Нефть Brent закрепилась у $77,8 за баррель

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Нефть в пятницу сдержанно дешевеет, но завершает неделю и квартал значительным ростом из-за опасений касательно перебоев в поставках из Ирана, Ливии и ряда других стран на мировой рынок.

Цена марки WTI растет четвертый квартал подряд, что является самым длительным периодом роста с 2010 года. В апреле-июне WTI прибавила 13%, Brent - 10,7%. Рост нефтяных цен по итогам текущего месяца, скорее всего, будет самым значительным с июня 2008 года.

Котировка августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 по московскому времени 29 июня снизилась на $0,08 (0,10%) - до $77,77 за баррель.

Нефть WTI с поставкой в августе на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) утром в пятницу опустилась на $0,33 (0,45%) - до $73,12 за баррель.

По итогам предыдущей сессии Brent поднялась на $0,23 (0,3%), до $77,85 за баррель, а WTI - на $0,69 (1%), до $73,45 за баррель, максимума с ноября 2014 года.

"Рынок встревожен широким распространением перебоев в поставках - от Ирана и Ливии до Канады, а также резким сокращением запасов в США", - отмечает аналитик сырьевого сектора из KB Securities Co. Лим Чжэкын.

Министерство нефти Индии в четверг поручило НПЗ рассмотреть другие источники поставок нефти на случай прекращения импорта из Ирана. США потребовали к началу ноября свернуть все закупки нефти у Тегерана. Индия пока не приняла окончательное решение, но сокращение импорта из Ирана до нуля не является целесообразным вариантом, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на представителя индийского нефтяного ведомства.

По его словам, Индия легко найдет замену иранской нефти, но в силу ряда причин экономические условия таких поставок могут оказаться не слишком благоприятными и отрицательно повлиять на рентабельность нефтепереработки.

Британский профсоюз Unite проголосовал за проведение забастовки в июле на трех платформах Total в Северном море (Alwin, Dunbaar и Elgin) из-за спора об оплате труда и рабочем времени. Добыча нефти и газа на них может быть приостановлена, если профсоюз и компания не достигнут соглашения.