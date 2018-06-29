Экономика

Правительство продлило срок действия нулевой ставки пошлины на пшеницу

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о продлении срока действия нулевой ставки вывозной таможенной пошлины на пшеницу до 1 июля 2019 года, сообщается на сайте правительства России в пятницу.

Постановлением правительства от 26 сентября 2016 года до 1 июля 2018 года была установлена нулевая ставка вывозной таможенной пошлины на пшеницу.

"По информации Минсельхоза России, несмотря на высокие темпы экспорта зерна в текущем сельскохозяйственном году, значительные запасы зерна оказывают давление на внутренний рынок. На конец 2017-2018 сельскохозяйственного года прогнозируются рекордные переходящие запасы зерна. Таким образом, возможен дополнительный вывоз зерна на экспорт", - говорится в сообщении.

Отмечается, что принятое решение направлено на поддержание стабильной ситуации на внутреннем зерновом рынке.

О том, что решение по продлению обнуления пошлины фактически принято, сообщал на этой неделе "Интерфаксу" вице-премьер Алексей Гордеев.

"Если перед отраслью поставлена задача - развивать экспорт, то, конечно, какая может быть пошлина на вывоз зерна? Естественно, она обнуляется", - говорил он.

В то же время вице-премьер отмечал, что в случае, когда экспорт зерна может поставить под угрозу интересы внутреннего рынка, правительство будет использовать имеющиеся защитные механизмы.

Пошлина была введена 1 июля 2015 года для стабилизации ситуации на зерновом рынке. Ее размер несколько раз менялся. С 1 октября 2015 года пошлина составляла 50% от таможенной стоимости минус 6,5 тыс. рублей, но не менее 10 рублей за тонну. Экспортную пошлину обнулили с 23 сентября 2016 года до 1 июля 2018 года.

По данным Минсельхоза, к 27 июня экспорт зерна достиг 52 млн тонн, что соответствует нижней планке прогноза ведомства на текущий сельхозгод (июль 2017-июнь 2018 гг.). Это на 48% больше, чем год назад. В том числе экспорт пшеницы вырос в полтора раза и составил 40,2 млн тонн.

Прогноз Минсельхоза по экспорту зерна составляет 52-53 млн тонн.

Размер переходящих запасов зерна на 1 июля 2018 года эксперты зернового рынка оценивают в рекордные 18,5 млн тонн против 15,4 млн тонн на аналогичную дату прошлого года.

По прогнозу Минсельхоза, в этом году урожай может снизиться до 100 млн тонн (135,4 млн тонн в 2017 году). Но с учетом потребления зерна и высоких переходящих запасов на конец текущего сезона он позволит сохранить высокий экспортный потенциал.

В новом сельхозгоду (начнется 1 июля 2018 года) экспорт зерна из России может составить 35-40 млн тонн, говорил ранее директор департамента растениеводства Минсельхоза Петр Чекмарев.

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Теги: Пшеница, Дмитрий Медведев

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