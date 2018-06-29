"Одноклассники" втрое увеличили выплаты разработчикам мобильных игр

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Социальная сеть "Одноклассники" с начала года заплатила разработчикам мобильных игр для своей платформы более 100 млн рублей - это в 3,5 раза больше, чем за аналогичный период 2017 года. Сумма была выплачена за первые пять месяцев 2018 года, уточняется в пресс-релизе соцсети.

"Увеличение выплат в 2018 году произошло, в том числе, благодаря развитию технологий и росту мобильной аудитории социальной сети", - объяснили в пресс-службе "Одноклассников". Этому способствуют рост скорости мобильного интернета и совершенствование мобильных устройств.

По словам руководителя "Одноклассники" Антона Федчина, приведенным в сообщении, 74% пользователей соцсети посещают ее с мобильных устройств. Число запусков мобильных игр в соцсети составляет 350 млн в сутки - это в два раза больше, чем в мае 2017 года. "Сейчас в мобильных играх "Одноклассики" не такая высокая конкуренция, но уже большая платежеспособная аудитория и возможности получения дохода для разработчиков", - отметил Федчин.

При этом "Одноклассники" выделили мобильные игры на языке программирования HTML5 (используется для создания сайтов и веб-приложений) в новое направление развития игровой платформы социальной сети. В частности, с 1 июля "Одноклассники" сделают бесплатным продвижение таких игр на своей платформе.

Аудитория соцсети "Одноклассники" составляет 71 млн человек в месяц. В социальной сети можно смотреть трансляции важных событий в качестве 4К, слушать актуальную музыку, покупать товары и услуги и осуществлять денежные переводы в 18 стран мира. "Одноклассники" на 100% принадлежит Mail.ru Group.