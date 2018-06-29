Денежная база в России снизилась с 15 по 22 июня на 18,9 млрд рублей

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Объем денежной базы в узком определении в России на 22 июня составил 10163,3 млрд рублей, сообщили в пресс-службе Банка России.

На 15 июня денежная база в России равнялась 10182,2 млрд рублей. Таким образом, за период она снизилась на 0,19%, или на 18,9 млрд рублей.

Денежная база в узком определении включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в ЦБ.