Град и сильные ливни уничтожили в Приамурье 7% сельхозпосевов

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Сельскохозяйственные культуры погибли в Амурской области на площади 85,3 тысячи га (7% всех посевов) из-за непогоды, говорится в сообщении регионального Минсельхоза.

По предварительным оценкам, наибольший урон сильные дожди и град нанесли Тамбовскому, Ивановскому, Михайловскому, Октябрьскому, Константиновскому, Ромненскому и Завитинскому районам.

Площадь погибших зерновых составила 4,9 тыс. га - 2% от общей площади посевов (199,67 тыс. га). Соя уничтожена на площади почти 79,6 тыс. га, или 8% от общей площади (976 тыс. га). Площадь полей с овощами, где отмечена гибель посевов, составила 33 га, или 5% (672 га). Картофель погиб на площади 34,5 га (1,4%) из 2,4 тыс. га посевов.

Очень сильный дождь наблюдался 16 июня - выпало от 50 до 85 мм осадков за 12 часов. В ряде районов из-за переувлажнения почвы состояние полевых дорог не позволяет объехать все посевы сельскохозяйственных культур, что затрудняет определение их состояния. В большинстве районах Приамурья продолжаются дожди.

По предварительной информации, в Архаринском, Бурейском, Зейском, Свободненском и Шимановском районах гибели посевов не отмечено.