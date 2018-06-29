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Прибыль и выручка Nike в IV финквартале превысили ожидания

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Крупнейший в мире производитель спортивных товаров Nike зафиксировал прибыль и выручку выше ожиданий в четвертом квартале 2018 финансового года, вывод на рынок новых товаров и прямые продажи потребителям помогли остановить падение показателей в Северной Америке.

На телеконференции после опубликования отчетности компания также объявила о выкупе собственных акций на $15 млрд.

Как говорится в пресс-релизе Nike, чистая прибыль по итогам финквартала, завершившегося 31 мая 2018 года, поднялась на 13% - до $1,137 млрд, или $0,69 в расчете на акцию, по сравнению с $1,008 млрд, или $0,60 на акцию, за аналогичный период прошлого года. Рост прибыли поддержало снижение эффективной ставки налогообложения, которая после налоговой реформы в США сократилась более чем наполовину - с 13,7% в марте-мае 2017 года до 6,4% за тот же период 2018 года.

Прибыль без учета разовых факторов составила 69 центов на акцию против ожидавшихся рынком 64 центов на акцию.

Квартальная выручка увеличилась на 12,8%, до $9,79 млрд. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных Thomson Reuters, равнялся $9,41 млрд.

К 2020 году Nike рассчитывает нарастить годовую выручку до $50 млрд. В 2018 фингоду показатель вырос на 6% и составил $36,4 млрд.

Продажи компании напрямую потребителям, в том числе через собственные веб-сайты и Amazon.com, подскочили в минувшем фингоду на 15%, до $10,4 млрд. Между тем традиционная оптовая торговля продемонстрировала подъем на 4% за те же 12 месяцев.

В текущем фингоду, начавшемся 1 июня, компания прогнозирует рост выручки на 7-9% (high-single-digit), что несколько лучше ранее озвученных оценок.

Акции Nike подорожали на 8% на электронных торгах. Как ожидается, в пятницу они начнут основную сессию на рекордно высокой отметке. Капитализация компании увеличилась с начала года на 14,6%, до почти $115 млрд.

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