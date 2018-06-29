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Экономика

Трамп собрался вывести США из ВТО

По его мнению, организация только и делает, что оказывает на Штаты давление

Трамп собрался вывести США из ВТО
Президент США Дональд Трамп
Фото: Reuters

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональда Трамп неоднократно заявлял высокопоставленным чиновникам американской администрации о намерении вывести США из ВТО, пишет издание Axios со ссылкой на информированные источники.

Один из собеседников издания сказал, что Трамп угрожал выйти из ВТО сотню раз. Он говорил советникам, что не знает, почему Штаты состоят в этой организации - по мнению Трампа, ВТО создана другими странами для того, чтобы оказывать давление на США.

Вместе с тем советники Трампа по вопросам экономики пытались переубедить президента, заверяя его, что членство в ВТО идет на пользу США. В качестве одного из аргументов ему напомнили данные из подписанного им экономического доклада: США с 1995 года выиграли 85,7% исков в ВТО при среднемировом показателе 84,4% и 66,7% у КНР. Однако Трамп не склонен прислушиваться к этим аргументам, пишет Axios.

Во время предвыборной кампании Трамп называл ВТО "настоящим бедствием". В апреле этого года он заявил, что организация несправедливо относится к США, при этом поощряя Китай.

После публикации этого материала фьючерсы на американские фондовые индексы S&P 500 и Dow Jones сократили подъем, европейский Stoxx 600 перешел к снижению. Доллар США продолжает дешеветь по отношению к большинству валют развитых стран.

Ранее стало известно, что Россия подала иск во Всемирную торговую организацию (ВТО) для обжалования дополнительных пошлин США на сталь и алюминий. До нее это сделали Китай, Индия, Европейский союз, Канада, Мексика и Норвегия.

Дополнительные импортные пошлины были введены США с 23 марта 2018 года. На сегодняшний день пошлинами в 25% облагается стальная продукция из всех стран, кроме Австралии, Аргентины, Бразилии и Южной Кореи. Пошлины в 10% распространяются на импорт алюминия из всех стран, кроме Австралии и Аргентины. В отношении поставок выведенных из-под действия пошлин стран, за исключением Австралии, применяются импортные квоты.

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Теги: Дональд Трамп, США, ВТО

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