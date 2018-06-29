Hyundai сделает предложение о покупке Fiat Chrysler Automobiles

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Главный исполнительный директор Hyundai Motor Group Чонг Монг Ку готовится сделать предложение о покупке автопроизводителя Fiat Chrysler Automobiles (FCA) и ждет снижения стоимости акций итало-американской компании. Об этом сообщает издание Asia Times со ссылкой на осведомленные источники.

По данным источников, Hyundai сделает предложение до собрания акционеров FCA в мае 2019 года, после которого, как ожидается, уйдет в отставку глава автоконцерна Серджио Маркьонне.

Маркьонне в марте этого года говорил о том, что FCA не планирует заключать сделки M&A ранее конца 2018 года.

Источники Asia Times отмечают, что инициатором готовящегося Hyundai предложения о покупке FCA является глава Elliott Management Пол Сингер - инвестор, имеющий долю в Hyundai. Он также является активным инвестором в итальянский рынок, владея долей в Telecom Italia и других компаниях.

Сингер приобрел долю в Hyundai общей стоимостью порядка $1 млрд, а также создал предпосылки для сближения с FCA: глава операций автоконцерна в EMEA Альфредо Алтавилла вошел в совет директоров Telecom Italia.

Акции Fiat Chrysler Automobiles подорожали на 2,9% на торгах в Милане в пятницу.