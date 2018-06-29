Lamoda начала искать помещения под традиционные универмаги

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Интернет-ритейлер Lamoda ищет помещения для открытия традиционных мультибрендовых универмагов одежды, пишет в пятницу газета "Коммерсантъ".

По данным издания, пойти на такой шаг компанию вынудила жесткая конкуренция в сегменте онлайн-торговли. В частности, как поясняет "Коммерсант", Lamoda имеет лояльный пул покупателей, но заметно отстает от своего конкурента Wildberries по числу пунктов выдачи товара. У Lamoda к концу года будет 120 точек, в то время как у их конкурента - 2,5 тыс.

По информации одного из источников издания, пока Lamoda не заключила договор аренды помещения и ищет место в знаковых торговых центрах Москвы. Второй собеседник "Коммерсанта" отметил, что компания рассматривает возможность создания сети мультибрендовых магазинов в крупных городах России.

Сообщается, что первый традиционный универмаг одежды Lamoda может открыться к концу этого года.