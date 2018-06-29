Citi вернет клиентам $335 млн переплаченных процентов по кредитным картам

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Американское Бюро по защите прав потребителей в финансовой сфере (Consumer Financial Protection Bureau) обязало банк Citigroup вернуть клиентам в общей сложности $335 млн, которые они переплатили по своим кредитным картам.

Как говорится в сообщении бюро, Citi не пересчитал и не снизил процентные ставки по кредитным картам, в результате чего около 1,75 млн держателей таких карт выплатили банку больше, чем следовало.

Отмечается, что Citigroup не будет подвергнут штрафу, поскольку финкомпания самостоятельно выявила проблему и сообщила о ней регулятору.

Акции Citi дорожают в ходе торгов в пятницу на 1,4%. С начала года капитализация банка упала на 8,9%, до $170 млрд.