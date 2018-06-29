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Минфин сохранил квартальный план по ОФЗ, несмотря на провал в апреле-июне

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Минфин РФ в третьем квартале 2018 года планирует разместить облигации федерального займа (ОФЗ) номинальным объемом 450 млрд рублей, сообщило в пятницу министерство.

Согласно плану, Минфин разместит ОФЗ со сроком обращения до 5 лет включительно на сумму 160 млрд рублей, ОФЗ со сроком обращения от 5 до 10 лет включительно - на 180 млрд рублей и ОФЗ со сроком обращения от 10 лет - на 110 млрд рублей.

Минфин недавно увеличил объем программы чистых внутренних заимствований на 2018 год на 227 млрд рублей, с 817,042 млрд рублей до 1,044 трлн рублей. Это соответствует валовому привлечению на уровне примерно 1,6 трлн рублей.

В первом квартале 2018 года Минфин разместил ОФЗ на 463 млрд рублей, что оказалось даже немного выше заявленного плана в 450 млрд рублей. Но второй квартал оказался гораздо хуже - при заявленном плановом объеме также в 450 млрд рублей министерство смогло продать ОФЗ только на 217,6 млрд рублей, таким образом реализовав даже меньше половины - всего 48,4% - от плана.

Нестабильный спрос на долговые бумаги РФ связан с введением в апреле санкций США, породивших новые опасения относительно судьбы российских активов, а также с общим оттоком средств инвесторов с развивающихся рынков. Нервозность инвесторов вынудила Минфин РФ предлагать премию к рынку на последних аукционах ОФЗ.

Замминистра финансов РФ Сергей Сторчак ранее не исключал, что в третьем квартале Минфин может разместить наибольший в этом году объем ОФЗ. Однако пока план на третий квартал не отличается от двух предыдущих.

Программа Минфина по заимствованиям на внутреннем рынке будет полностью выполнена, несмотря на волатильность настроений инвесторов, которая наблюдается на рынке в последнее время, отметил в июне первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов.

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