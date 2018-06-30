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Экономика

США не будут выходить из ВТО

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - США не намерены сейчас выходить из Всемирной торговой организации (ВТО), заявил американский президент Дональд Трамп.

"Я не говорю о том, чтобы выходить (из ВТО - ИФ). Не сейчас. Я говорю, что они относились к нам несправедливо. Это нечестно", - сказал Трамп журналистам.

Он добавил, что "ВТО должна начать относиться к США справедливо".

Ранее новостной интернет-портал Axios со ссылкой на информированные источники написал, что президент США неоднократно заявлял высокопоставленным чиновникам американской администрации о намерении вывести США из ВТО.

По словам одного из источников Axios, обсуждавшего этот вопрос непосредственно с Трампом, американский президент "грозился выйти из ВТО сотню раз". При этом он якобы говорил советникам, что ВТО всегда обманывают США, и он не видит причин сохранять членство в организации.

Во время предвыборной кампании Трамп называл ВТО "настоящим бедствием".

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Теги: США, ВТО

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