Рубль снизился к доллару и евро на старте первых торгов недели

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Доллар США и евро растут на "Московской бирже" в понедельник утром, рубль снижается к бивалютной корзине на фоне отрицательной динамики котировок "черного золота".

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 63,05-63,16 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 63,06 руб./$1 (+28,75 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро вырос до 73,45 руб./EUR1 (+16 копеек). Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) поднялась на 23,01 копейки к уровню закрытия пятницы, до 67,73 рубля.

Доллар при этом оказался на 30,1 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 45,79 копейки выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль снижается к доллару и евро на старте первых торгов нового месяца в условиях снижения потребности в рублевой ликвидности после завершения пика налоговых выплат июня и негативной динамики на рынке нефти. Ее котировки падают в понедельник после значительного роста по итогам прошлой недели, в результате которого подъем цены с начала года составил около 20%.

Участники рынка обеспокоены заявлениями президента США Дональда Трампа и реакцией на них Ирана. Президент США в субботу сообщил, что король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз ас-Сауд согласился на предложение об увеличении добычи нефти "в пределах 2 млн баррелей". Позднее Белый дом переформулировал сообщение, уточнив, что Саудовская Аравия "располагает резервом добычи в 2 млн баррелей в день, который может быть использован в случае необходимости для стабилизации рынка". Также Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что мировыми ценами на нефть манипулирует ОПЕК.

Между тем Иран призвал страны ОПЕК воздерживаться от односторонних действий и пригрозил разрывом соглашения. "Любое повышение добычи (нефти - ИФ) какой-либо страной-членом свыше норм, установленных решением ОПЕК, будет означать разрыв соглашения", - говорится в письме, написанном министром нефти Ирана Бижаном Зангане на имя президента ОПЕК.

Котировка сентябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 по московскому времени снизилась на 1,05% - до $78,4 за баррель. WTI с поставкой в августе на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевела к этому времени на 0,58% - до $73,72 за баррель. По итогам пятницы августовская Brent, торги которой завершились в пятницу, поднялась на 2%, стоимость WTI выросла на 1%.

Как подсчитали в WSJ Market Data Group, за неделю WTI подорожала на 8%, в июне - на 11%, за II квартал - на 14%, а в I полугодии - на 23%. Ближайший контракт на Brent вырос в цене на 5,2% за пять сессий, на 2,4% за месяц и примерно на 13% за квартал, а с начала года по 29 июня включительно прибавил 18,8%.