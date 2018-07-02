Dell объявила о намерении вернуться на открытый рынок

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Американский производитель компьютерной техники Dell, крупнейшая частная технологическая компания в мире, в понедельник объявил о намерении вернуться на открытый рынок.

Таким образом, многолетний план восстановления Dell перешел в завершающую стадию.

Для того чтобы Dell снова стала публичной компанией, в ее акции будут включены так называемые целевые акции (tracking stock) DVMT, отслеживающие стоимость разработчика ПО и технологий виртуализации VMware Inc (его контрольный пакет принадлежит Dell).

Как говорится в сообщении Dell, в рамках сделки VMware выплатит держателям бумаг DVMT специальный дивиденд на общую сумму $11 млрд. При этом Dell выпустит новые акции, чтобы покрыть разницу в капитализации между Dell и VMware.

В общей сложности совокупный объем сделки составит $21,7 млрд.

После ее завершения обыкновенные акции Dell Technologies категории С будут зарегистрированы на Нью-йоркской фондовой бирже.

VMware, занимающаяся облачными технологиями, досталась Dell в рамках сделки по приобретению EMC в 2016 году. Теперь Dell владеет 80% акций компании.

Dell перестала быть публичной компанией в 2013 году, когда ее основатель Майкл Dell и инвестфирма Silver Lake провели делистинг на $25 млрд.