Столичные ЦУМ и ГУМ первыми в РФ подключили китайский платежный сервис WeChat Pay

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Китайский платежный сервис WeChat Pay, позволяющий расплачиваться за товары с помощью мобильного приложения, стал доступен в столичных ЦУМе и ГУМе.

"ЦУМ стал первым ритейлером в России, где заработала платежная система WeChat Pay", - сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе ЦУМа.

В пресс-службе отметили, что теперь китайские покупатели могут оплатить покупки с помощью WeChat в юанях по курсу Центробанка Китая. Лимиты на покупки с помощью WeChat Pay составляют $10 тыс. на один чек и $20 тыс. на день с одного электронного кошелька. Месячные и годовые лимиты отсутствуют.

Кроме того, в ближайшее время расплачиваться с помощью WeChat Pay туристы смогут и в Доме ленинградской торговли (ДЛТ) в центре Санкт-Петербурга. В настоящее время система находится на финальной стадии проверки.

По данным ритейлера, общее число покупателей из Китая в ЦУМе за год выросло на 70%. В настоящее время доля китайских покупателей от общего числа клиентов составляет в среднем 12% в ЦУМе и 20% в ДЛТ.

С понедельника система также начинает работу в столичном ГУМе, постепенно подключаются все магазины, уточнили агентству в управляющей компании "Боско".

Платежный сервис WeChat Pay работает на основе китайского мессенджера WeChat, созданного китайским интернет-гигантом Tencent. Мессенджер установлен почти у миллиарда граждан КНР, более половины из которых оплачивают через него различные товары и услуги.

Партнером сервиса в России выступила международная платежная система Sendy, в основе которой также лежит технология оплаты через QR-код. Благодаря этому партнерству Россия стала 17-й страной, где можно воспользоваться WeChat Pay. В настоящее время сервисом могут воспользоваться только граждане КНР.