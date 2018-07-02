Компания "Эрфикс" Швецова довела долю в ПАО "Соллерс" до 68,91%

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Доля ООО "Эрфикс" в уставном капитале ПАО "Соллерс" составляет 68,91%, следует из списка аффилированных лиц "Соллерса".

Дата наступления изменения - 30 июня 2018 года, говорится в документе.

ООО "Эрфикс" продолжает наращивать свою долю в ПАО "Соллерс". Так, в январе 2018 года его доля в "Соллерсе" выросла с 64,9625% до 65,1842%. До этого в январе 2017 года ООО "Эрфикс" увеличило свою долю в уставном капитале ПАО "Соллерс" с 58,48% до 59,14%, в мае - с 59,14% до 62,91%, в июле - до 63,5035%.

В число акционеров компании также входит ООО "Проф-Ит Групп" (ПИГ) - на его балансе находится 2,0134% акций "Соллерса". ПИГ занимается разработкой, продажей и поддержкой инжиниринговых и IT-проектов под брендом Prof-It Group. Компания была зарегистрирована еще в 2011 году, и до 2014 года ею владел "Ульяновский автомобильный завод" (УАЗ, ключевой актив Sollers, бывшее ОАО, ныне существующее в форме ООО). В числе реализованных проектов - внедрение систем управления в Sollers и ряде предприятий группы (в том числе на "УАЗе" и в ПАО "Заволжский моторный завод" , ЗМЗ), систем учета ремонта автомобилей в операционном лизинге для Sollers-Finance, системная и сетевая интеграция в МФЦ подмосковных Ивантеевки и Электрогорска. Согласно данным системы "СПАРК-Интерфакс", структура ее владения замкнута на саму компанию: 99% компании принадлежит "Эрфиксу", остальное - на балансе ООО "Проф-Ит Эксперт" (99% у "Эрфикса", 1% - у "Проф-Ит Групп").

В числе миноритарных акционеров компании по-прежнему значатся финансовый директор АО Николай Соболев (владеет 0,43% акций) и гендиректор "Соллерса" Вадим Швецов (владеет 0,04663% акций).

В апреле 2014 году сообщалось, что Newdeal Investments Limited, представлявшая интересы генерального директора группы Sollers Швецова и контролировавшая 53,8% акций ОАО "Соллерс", передала акции российскому ООО "Эрфикс" (согласно данным "СПАРК-Интерфакс", единственным акционером является Швецов). Как поясняли "Интерфаксу" в "Соллерсе", Швецов перевел акции с принадлежащей ему кипрской компании в российскую юрисдикцию.