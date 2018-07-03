Банк "Траст" завершил процедуру присоединения Рост банка

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Санируемый банк "Траст", на базе которого будет создан фонд непрофильных активов, завершил присоединение Рост банка, говорится в сообщении "Траста".

Соответствующая запись внесена в ЕГРЮЛ 2 июля.

"Траст" стал правопреемником Рост банка. Все обязательства и требования, предусмотренные действующими договорами клиентов с Рост банком, сохраняют свою силу и выполняются в полном объеме.

ЦБ создает на базе "Траста" фонд, куда будут переданы непрофильные активы санируемых Рост банка и Автовазбанка, а также часть активов после разделения Промсвязьбанка. Создаваемый фонд будет пополняться до конца 2019 года, его общий объем составит около 2 трлн рублей. Предполагается, что в фонд войдут активы из сферы недвижимости, нефтедобычи, сельского хозяйства, лесной промышленности, а также активы из других отраслей. Около 1% в фонде получит РФПИ.