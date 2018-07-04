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Песков прокомментировал прогноз Bank of America о повторении кризиса 1998 года в РФ

Ранее аналитики заявили, что динамика рынков похожа на ситуацию, предшествующую финансовому кризису конца 90-х гг.

Песков прокомментировал прогноз Bank of America о повторении кризиса 1998 года в РФ
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Фото: ТАСС, Михаил Метцель

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - В Кремле прокомментировали некоторые прогнозы о грядущем масштабном экономическом кризисе в России, сравнимом с дефолтом 1998 года.

Отвечая на просьбу журналистов оценить предупреждения на этот счет экспертов Bank of America, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал: "Я не знаю, чем они руководствовались, поэтому я не стал бы вступать с ними в какую-то дискуссию".

На реплику, "значит, все будет хорошо", Песков ответил: "Наверняка".

Ранее аналитики Bank of America спрогнозировали, что на мировом фондовом рынке может повториться мировой кризис 1997–1998 годов. По их мнению, об этом свидетельствует схожая динамика рынков.

Регулятор сравнил текущую ситуацию с периодом, который предшествовал событиям 1998 года, когда в азиатском регионе произошел мировой экономический кризис, а в России - дефолт.

"Устойчивый рост в США, сглаживание кривой доходности облигаций, сокращающиеся рынки развивающихся стран - все это похоже на эхо того, что было 20 лет назад", - цитирует Bloomberg ведущего инвестиционного аналитика банка Майкла Хартнетта.

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Теги: Дмитрий Песков
Экономика
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