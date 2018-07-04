Глава Европарламента подписал решение о выделении Украине 1 млрд евро

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Глава Европарламента Антонио Таяни подписал решение о выделении Украине макрофинансовой помощи в размере 1 млрд евро, сообщил представитель Украины при Европейском союзе Михаил Точицкий.

"Решение ЕП и Совета по предоставлению макрофинансовой помощи Украине в размере EUR1 млрд было подписано сегодня президентом Таджани и председателем Австрии накануне 20-го саммита ЕС-Украина", - написал Точицкий в твиттере в среду вечером.

Как сообщалось, совет ЕС окончательно одобрил четвертую программу макрофинансовой помощи для Украины, предполагающую выделение кредита в 1 млрд евро при выполнении Киевом ряда условий. Против такого решения проголосовала только Венгрия.