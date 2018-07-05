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Нефть Brent подешевела до $77,7 за баррель

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Нефтяной рынок демонстрирует умеренное снижение в ходе торгов в четверг, инвесторы ждут данных об изменениях запасов топлива в Соединенных Штатах и оценивают критические высказывания президента США Дональда Трампа в адрес ОПЕК.

Цена сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:05 уменьшилась на $0,54 (0,69%) - до $77,7 за баррель. В среду контракты подорожали на $0,48 (0,62%) - до $78,24 за баррель.

Стоимость фьючерса на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась к этому времени на $0,25 (0,34%) - до $73,89 за баррель. В среду торги WTI не проводились в связи с государственным праздником - Днем независимости США.

Официальный отчет американского министерства энергетики из-за праздника будет обнародован на день позже обычного, в четверг. Эксперты в среднем ожидают, что он укажет на сокращение запасов нефти в США на 5,17 млн баррелей по итогам прошлой недели.

Данные Американского института нефти (API), собирающего информацию на добровольной основе, указали на сокращение запасов на 4,51 млн баррелей.

Президент США Дональд Трамп потребовал от ОПЕК снижения цен на топливо. "Монополия ОПЕК должна помнить, что цены на бензин растут, и они мало что делают, чтобы помочь. Они способствуют росту цен, пока Соединенные Штаты защищают многих из их членов за очень небольшие деньги. Действия должны быть взаимными. Снизьте цены сейчас же!" - написал Трамп на своей странице в твиттере.

Это не первый раз, когда президент США критикует ОПЕК, обвиняя картель в завышении цен на нефть. При этом многие эксперты указывают на то, что во многом именно действия Трампа, решившего выйти из ядерного соглашения с Ираном и ввести санкции против страны, вызвали опасения по поводу предложения нефти и привели к росту цен.

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