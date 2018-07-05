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Экономика

Переговоры ЕС, Украины и России по газу пройдут 17 июля

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Заместитель председателя Еврокомиссии по Энергетическому союзу Марош Шефчович заявил, что рад проведению 17 июля трехсторонних переговоров с украинскими и российскими партнерами.

"Конструктивное и стабильное сотрудничество между Россией и Украиной в области энергетики имеет первостепенное значение как для обеих стран, так и для Европейского союза. Необходимость долгосрочного транзита российского газа через Украину в ЕС надежным, коммерчески жизнеспособным путем является неотъемлемой частью этого", - говорится в заявлении зампреда ЕК, опубликованном в четверг на сайте Европейской комиссии.

Шефчович отметил, что российские и украинские партнеры будут представлены на переговорах как от соответствующих правительств, так и коммерческих организаций.

"Наша цель - согласовать нашу долгосрочную повестку дня, а также методику нашей работы", - сообщил зампред Еврокомиссии.

Он подчеркнул важность фактора времени для этих переговоров.

"Переговоры, которые нас ожидают, сложны и поэтому требуют полного внимания и конструктивного участия. Как было доказано в прошлом, трехсторонний процесс является наиболее эффективной платформой для поиска удовлетворительного решения газовых вопросов, важных для заинтересованных сторон, и транзита газа через Украину после 2019 года", - отметил Шефчович.

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Теги: ЕС, РФ, Украина
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