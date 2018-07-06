ФАС подняла цены на газ "Газпрома" для промышленности на 3,4%

Ранее аналитики заявили, что динамика рынков похожа на ситуацию, предшествующую финансовому кризису конца 90-х гг. Подробнее

Песков прокомментировал прогноз Bank of America о повторении кризиса 1998 года в РФ

Решение о снятии ареста ранее принял местный орган по взысканию долгов Подробнее

"Нафтогаз" сообщил о возобновлении судом в Швейцарии ареста активов "Газпрома"

Организация намерена подать к Федерации автовладельцев иск о клевете Подробнее

Независимый топливный союз усомнился в выводах ФАР о недоливе топлива на АЗС

"Газпром" опроверг возобновление ареста в Швейцарии акций Nord Stream и Nord Stream 2

4 июля 11:22

Минэкономразвития спрогнозировало рост инфляции в 2019 году на фоне повышения НДС

Темпы роста ВВП ко II кварталу 2019 года могут опуститься ниже 1%, но в целом экономика вырастет на 1,4%, говорится в прогнозе министерства Подробнее

4 июля 09:11

Федерация автовладельцев выявила недолив топлива на 76% АЗС в 13 субъектах РФ

Максимальное расхождение в объемах оплаченного и полученного топлива выявлено на АЗС крупной сети Подробнее

3 июля 11:07

ЦБ РФ отозвал лицензию у банка "Советский"

Обязательства банка будут переданы другой кредитной организации Подробнее

2 июля 16:04

"Газпром" и PGNiG разошлись в трактовке частичного решения Стокгольмского арбитража

Российская монополия утверждает, что трибунал хоть и подтвердил право PGNiG на снижение цены на поставку газа, но не согласился с ценовой формулой Подробнее

2 июля 15:42

Долю Абрамовича в "Первом канале" собралась выкупить "Национальная медиа группа"

По данным источника "Интерфакса", Абрамович сохранит косвенный контроль над 5% телеканала Подробнее

2 июля 08:35

Экс-гендиректор "Почты России" Страшнов возглавил "ЕвроХим"