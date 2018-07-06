Продажи Mercedes-Benz в июне упали впервые с 2013 года

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Немецкий производитель автомобилей класса люкс Mercedes-Benz, входящий в концерн Daimler AG, сократил глобальные продажи в июне 2018 года на 2,6% - падение по итогам месяца отмечено впервые с февраля 2013 года.

Тем не менее, продажи автопроизводителя как по итогам второго квартала, так и по итогам первого полугодия достигли рекордных уровней.

В июне было реализовано в общей сложности 203,783 тыс. автомобилей Mercedes-Benz, говорится в пресс-релизе Daimler. Продажи в Европе в прошлом месяце сократилась на 8,4%, в том числе, в Германии - на 12,2%. В странах NAFTA реализация автомобилей уменьшилась на 8%, в том числе в США - на 9,7%.

В Китае, являющемся для автопроизводителя крупнейшим рынком, продажи Mercedes-Benz выросли на 13,7%, в Азиатско-Тихоокеанском регионе в целом - повысились на 7,4%.

В сообщении Daimler отмечается, что июньское снижение продаж отчасти связано с сокращением производства внедорожников на предприятии в американском городе Таскалуса из-за пожара на заводе одного из поставщиков.

В прошлом месяце Daimler предупредил о потенциальном снижении продаж в 2018 году в результате планируемого Китаем введения дополнительных пошлин на американские автомобили в ответ на протекционистские действия США.

Тем не менее, пока продажи автопроизводителя продолжают расти. Во втором квартале реализация автомобилей Mercedes-Benz увеличилась на 1,9%, до 594,528 тыс. единиц, в первом полугодии - на 3,9%, до 1,189 млн.

Глобальные продажи автомобилей smart в июне повысились на 5%, до 13,197 тыс. единиц. В первом полугодии продажи снизились на 6%, до 65,55 тыс. автомобилей.