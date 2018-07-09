США одобрили покупку Cosco конкурирующей судоходной компании за $6,3 млрд

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Комитет по иностранным инвестициям США (CFIUS) одобрил сделку, в рамках которой крупнейшая судоходная компания Китая Cosco Shipping Holdings Co намерена купить конкурирующую Orient Overseas (International) Ltd. за $6,3 млрд.

Как пишет The Wall Street Journal, об этом в воскресенье сообщила Cosco Shipping.

При этом китайская компания согласилась на требование CFIUS выставить на продажу крупный контейнерный терминал, расположенный в Лонг-Бич (штат Калифорния).

Объявление о сделке между Cosco Shipping и Orient Overseas было сделано в июле 2017 года. Она уже получила одобрения со стороны регулирующих органов КНР и Европейского союза.

После завершения покупки китайский конгломерат станет третьей по величине в мире компанией, занимающейся морскими контейнерными перевозками.