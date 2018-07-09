Структура экс-зампреда "Газпрома" выкупила 50% поставщика оборудования для майнинга

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Структура экс-зампреда "Газпрома" Александра Рязанова стала владельцем 50% поставщика оборудования для майнинга криптовалют ООО "Центр обработки данных", следует из данных системы "СПАРК-Интерфакс".

С 25 июня 50% ООО "Центр обработки данных" (New Mining Company) принадлежит компании ЗАО "Русская холдинговая компания" (РХК), совладельцем которой является Рязанов.

"Центр обработки данных" был зарегистрирован в июле 2017 года. На сайте компании указано, что она осуществляет прямые поставки майнингового оборудования в рамках дистрибьюторского соглашения с китайской Canaan Creative.

"Центр обработки данных" также предлагает услуги хостинга оборудования для майнинга в собственных дата-центрах в РФ (Новомосковск, территория Новомосковской ГРЭС) и в Норвегии (Tynset, Industrial park Alvdal).

Денис Слабаков, который указан на странице New Mining Company в фейсбуке как соучредитель компании, подтвердил "Интерфаксу" факт сделки со структурой Рязанова, но отказался раскрывать ее сумму.

ЗАО "РХК" учреждено в 2002 году при участии Рязанова, в настоящее время он является председателем совета директоров компании.

У структур Рязанова есть инвестиции в целом ряде отраслей: недвижимости, дорожном строительстве, потребительском секторе. РХК принадлежит производитель соков и джемов ЗАО "Русский колос", а также компания-владелец крупного элеватора в РФ - АО "Биотехнологии". Также Рязанов является соинвестором в компании своего давнего партнера Сергея Зарембы "Унисервис", специализирующейся на кондитерском бизнесе. В июне РХК договорилась с правительством Орловской области о строительстве объездной дороги в обход города Орел.

В 2001-2006 годах он занимал пост заместителя председателя правления "Газпрома". С 2008 года Рязанов является членом совета директоров ОАО "РЖД".