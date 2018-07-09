Остатки на корсчетах банков в ЦБ 9 июля выросли

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков в ЦБ РФ (включая остатки средств на ОРЦБ) составили 1735,7 млрд рублей, сообщает пресс-служба Банка России.

Остатки на корсчетах банков Московского региона составили 1352,7 млрд рублей из этих средств.

Объем остатков на корсчетах кредитных учреждений в ЦБ РФ 6 июля составлял 1692,6 млрд рублей по России и 1299,7 млрд рублей по Москве.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России 9 июля составили 3338,4 млрд рублей по России против 3295,9 млрд рублей днем ранее.