Член правления ВТБ Верхошинский станет главным управляющим директором Альфа-банка

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Член правления ВТБ Владимир Верхошинский с 1 августа станет главным управляющим директором Альфа-банка, говорится в пресс-релизе Альфа-банка.

"В этой должности он (Верхошинский - ИФ) будет реализовывать масштабные задачи, заложенные в стратегии развития банка, утвержденной советом директоров", - указано в пресс-релизе.

На данный момент в Альфа-банке исполняющим обязанности главного управляющего директора является главный финансовый директор Алексей Чухлов. Он получил эти полномочия в ноябре 2017 года, когда свою должность оставил Алексей Марей.

Как следует из пресс-релиза, Чухлов продолжит работу в банке в качестве главного финдиректора.

Верхошинский в 2009-2012 годах работал в ВТБ, был управляющим директором, начальником управления, вице-президентом. Затем до 2015 года в Банке Москвы занимал посты вице-президента, члена правления и зампреда правления. С 2016 года топ-менеджер возглавлял розничный бизнес ВТБ, входит в правление в ВТБ.

До прихода в ВТБ в 2009 году Верхошинский занимал различные должности в VR Capital, McKinsey и Ситибанке.