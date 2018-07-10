BMW создаст СП с китайской Great Wall для выпуска автомобилей бренда Mini

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Германский производитель автомобилей класса "люкс" BMW AG создаст совместное предприятие с китайской Great Wall для выпуска автомобилей бренда Mini, сообщает агентство Bloomberg.

В соответствии с условиями соглашения, заключенного BMW и Great Wall, автопроизводители будут владеть по 50% СП и внесут в его капитал 850 млн юаней ($128,4 млн) на первом этапе.

СП, которое получит название Spotlight Automotive Limited, также будет заниматься разработкой и производством электромобилей Great Wall для китайского рынка, сообщил BMW.

Создание СП с Great Wall позволит BMW "внести вклад в амбициозную программу китайских властей по увеличению использования электромобилей и сокращению объемов автомобильных выбросов", заявил глава BMW Харальд Крюгер.

Spotlight Automotive будет располагаться в китайской провинции Цзянсу, где компании построят производственное предприятие.

Соглашение между BMW и Great Wall является лишь одним из ряда документов, подписанных между немецкими и китайскими компаниями на этой неделе на фоне встречи в Берлине премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна и канцлера Германии Ангелы Меркель.

Накануне BMW договорилась о расширении существующего СП с другим китайским партнером Brilliance Automotive Group Holdings.

Во вторник немецкий автоконцерн также объявил о намерении объединить усилия с китайской Baidu для разработки самоуправляемых автомобилей.