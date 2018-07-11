Экономика

Гендиректор "Союзплодоимпорта" Алешин возглавил Росалкоголь вместо Чуяна

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Руководителем Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирования) вместо Игоря Чуяна назначен гендиректор ФКП "Союзплодоимпорт" Игорь Алешин.

Соответствующие распоряжения, подписанные премьер-министром Дмитрием Медведевым, опубликованы на сайте правительства.

Чуян покинул пост по собственному желанию в связи с переходом на другую работу, сказали "Интерфаксу" в пресс-службе Росалкогольрегулирования, не сообщив дальнейшие подробности. Чуян работал на посту главы Росалкогольрегулирования с момента создания службы в конце 2008 года.

Алешин был назначен гендиректором ФПК "Союзплодоимпорт" в конце 2009 года. Он родился в 1962 году. До февраля 2006 года работал в органах внутренних дел (Центр по борьбе с терроризмом ГУ МВД по Северо-Западному федеральному округу). С февраля по июнь 2007 года он занимал должность первого заместителя гендиректора ОАО "Московский завод "Кристалл". С июня 2007 года по ноябрь 2008 года возглавлял это предприятие. Затем Алешин работал первым заместителем гендиректора ФГУП "Росспиртпром". В марте 2009 года был назначен генеральным директором ОАО "Росспиртпром".

Федеральное казенное предприятие "Союзплодоимпорт" создано 9 апреля 2002 года в соответствии с распоряжением правительства РФ. ФКП распоряжается государственными водочными брендами (Stolichnaya, Moskovskaya, Kubanskaya, "Лимонная" и другие), которые в 2001 году по решению Высшего арбитражного суд РФ были возвращены в госсобственность от группы SPI. Между тем, за рубежом право на эти знаки по-прежнему принадлежит SPI и дистрибьюторам. Это затрудняет экспорт водки под советскими брендами. В связи с этим ФКП инициировало судебные разбирательства, в ходе которых планирует вернуть права РФ на водочные бренды и за пределами страны.

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Теги: Росалкоголь
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