Экономика Пенсионная реформа

Соотношение средней пенсии к зарплате в РФ не вырастет, несмотря на индексацию

В 2017 году средняя пенсия соответствовала 34% средней зарплаты, в последующие годы она будет составлять 32,5%

Соотношение средней пенсии к зарплате в РФ не вырастет, несмотря на индексацию
Фото: ТАСС, Андрей Махонин

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Предложенные правительством изменения пенсионной системы, еще не принятые на законодательном уровне, уже нашли отражение в обновленном макропрогнозе: Минэкономразвития заложило в документ индексацию пенсий неработающим пенсионерам на 1 тысячу рублей в год, которая увязана с повышением пенсионного возраста. Тем не менее, соотношение размера средней пенсии к зарплате из-за этой индексации не вырастет.

Соответствующие цифры содержатся в подготовленном министерством уточненном макроэкономическом прогнозе на 2018 год и основных параметрах на период до 2024 года (базовый сценарий, "Интерфакс" ознакомился с текстом документа).

Как сообщалось, правительство намерено индексировать пенсии неработающим пенсионерам с 2019 года на 1 тыс. рублей в год на фоне решения о постепенном повышении пенсионного возраста.

Согласно прогнозу Минэкономразвития, страховые пенсии неработающим пенсионерам вырастут до 13 тыс. 892 руб. в 2018 году с 13 тыс. 308 руб. в 2017 году. В 2019 году средний размер страховых пенсий неработающих пенсионеров уже ожидается в размере 14 тыс. 892 руб., в 2020 году - 15 тыс. 898 руб., в 2021 году - 16 тыс. 900 руб., в 2022 году - 17 тыс. 904 руб., в 2023 году - 18 тыс. 909 руб., в 2024 году - 19 тыс. 922 руб.

При этом даже такое ускоренное относительно инфляции повышение выплат неработающим пенсионерам не приведет к росту коэффициента замещения пенсий относительно зарплат. Так, в 2017 году соотношение средней пенсии неработающего пенсионера (13 тыс. 308 рублей) к средней зарплате (39 тыс. 167 рублей) составляло 34%, в 2018 году оно оценивается в 32,5% (прогнозные 13 тыс. 892 руб. и 42 тыс. 700 руб. соответственно), а в 2024 году, согласно прогнозу, будет составлять те же 32,5% (19 тыс. 922 руб. пенсия и 61 тыс. 391 руб. зарплата).

Средний размер страховой пенсии (куда входят пенсии как неработающих, так и работающих пенсионеров), согласно прогнозу, будет расти более медленными темпами - с 13 тыс. 219 руб. в 2017 году до 18 тыс. 933 руб. в 2024 году.

При этом коэффициент замещения пенсий снизится с 33,8% в 2017 году до 32,1% в 2018 году и 30,8% в 2024 году, следует из прогноза.

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Теги: Минэкономразвития РФ
Экономика
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