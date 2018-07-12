Экономика

Россия продлила продэмбарго до 31 декабря 2019 года

Продовольственное эмбарго против стран, которые ввели или поддержали антироссийские санкции, действует с 6 августа 2014 года

Россия продлила продэмбарго до 31 декабря 2019 года
Фото: shutterstock/vostock-photo

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Россия продлила продовольственное эмбарго до 31 декабря 2019 года.

Это следует из указа президента "О продлении действия отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации", подписанного 12 июля 2018 года и размещенного на официальном портале правовой информации.

Правительству поручено при необходимости вносить предложения об изменении срока действия отдельных специальных экономических мер.

Указ вступает в силу со дня его подписания.

Продовольственное эмбарго было введено указом президента от 6 августа 2014 года против стран, которые ввели или поддержали антироссийские санкции. Сначала оно действовало в отношении продукции из США, ЕС, Австралии, Норвегии и Канады. С 13 августа 2015 года в список этих стран были включены присоединившиеся к антироссийским санкциям Албания, Черногория, Исландия, Лихтенштейн, с 1 января 2016 года - Украина.

Сначала запрет был введен на один год. В 2015 году его продлили по 5 августа 2016 года, в июне 2016 года - до конца 2017 года, в июне 2017 года - до конца 2018 года.

Под запрет попали мясо и мясная продукция, молоко и молочная продукция, рыба и рыбная продукция, овощи и фрукты. С 1 ноября 2016 года продовольственное эмбарго распространено на соль. С 27 октября 2017 года под запрет попали живые свиньи, за исключением чистопородных племенных животных, а также поставки свежих, охлажденных или замороженных пищевых субпродуктов крупного рогатого скота, свиней, овец, коз, лошадей, ослов, мулов или лошаков (за исключением товаров для производства фармацевтической продукции), свиного жира и жира домашней птицы, жира крупного рогатого скота, овец или коз, животного масла.

С 20 мая 2017 год снят запрет на поставки соли для производства лекарственных средств и биологически активных добавок.

С 6 августа 2015 года в соответствии с указом президента РФ "Об отдельных специальных экономических мерах, применяемых в целях обеспечения безопасности РФ" (подписан 29 июля 2015 года) продукция из "санкционных" стран подлежит уничтожению.

По данным Россельхознадзора, с 6 августа 2015 года по 9 июля 2018 года было задержано 25 тыс. 377 тонн запрещенной к ввозу продукции. В основном это продукция растительного происхождения - 24 тыс. 441 тонна. Продукции животноводства задержано 935,9 тонны.

Из этого объема уже уничтожено почти 25,1 тыс. тонн.

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Экономика
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