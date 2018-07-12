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Экономика

Росфинмониторинг сообщил о пресечении вывода за рубеж 50 млрд рублей

Деньги пытались вывести на основании неправомерных судебных решений

Росфинмониторинг сообщил о пресечении вывода за рубеж 50 млрд рублей
Фото: shutterstock/vostock-photo

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Росфинмониторинг совместно с Верховным судом пресек вывод за рубеж десятков миллиардов рублей на основании неправомерных судебных решений, сообщил глава Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Наиболее серьезная тема, которую мы в рамках комиссии (о противодействии незаконным финансовым операциям) рассматриваем, - это использование судебных органов власти в попытке вывода денег за рубеж. Мы сумели приостановить (вывод) где-то порядка 50 млрд рублей благодаря совместному взаимодействию с командой Лебедева (Вячеслав Лебедев, председатель Верховного суда РФ), то есть приходили и через суд подтверждали, что деньги липовые", - сказал Ю.Чиханчин.

Президент заинтересовался этой темой. "Когда вы сказали про проблемы, связанные с судами, я так понял, что Верховный суд работу поддержал и вам помогал", - сказал он.

Глава Росфинмониторинга отметил, что это было очень активное взаимодействие. "Мы с ними провели несколько семинаров, совещаний и встреч. И как раз благодаря этому мы сумели не допустить попытку через судебные решения вывести деньги за рубеж", - пояснил он.

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Теги: Росфинмониторинг
Экономика
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