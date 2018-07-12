Экономика

Wal-Mart собрался уйти с японского рынка

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Американская Wal-Mart Stores, крупнейший традиционный ритейлер мира, изучает перспективы продажи японского бизнеса и ведет соответствующие переговоры с банками, пишетThe Financial Times со ссылкой на информированные источники.

Японский рынок считается одним из самых сложных для иностранных ритейлеров. Например, Tesco и Carrefour так и не смогли подобрать правильную стратегию и отказались от работы в Японии. Wal-Mart пришла в Японию в 2002 году, однако сеть ее супермаркетов Seiyu не добилась ощутимого успеха.

В январе текущего года Wal-Mart договорилась о сотрудничестве с Rakuten Inc. - самой большой компанией Японии в сфере интернет-торговли, чтобы упрочить конкурентные позиции в борьбе с Amazon.com Inc. в Азии и США.

В апреле Wal-Mart объединила британские активы (сеть продуктовых супермаркетов Asda) с компанией J Sainsbury, а в июне - продала контрольный пакет акций бразильского подразделения. Вместе с тем Wal-Mart намеревается побороться с Amazon за индийский рынок: ритейлер объявил о намерении вложить $16 млрд в компанию Flipkart.

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Теги: Wal-Mart, Япония
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