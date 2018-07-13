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Экономика

Дефицит бюджета США в июне упал на 17%

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Дефицит госбюджета США в июне составил $74,858 млрд, что на 17% меньше показателя за тот же месяц прошлого года ($90,233 млрд), сообщило министерство финансов страны.

Доходы бюджета уменьшились на 6,6% - до $316,278 млрд. В том числе поступления от корпоративных налогов упали на треть.

При этом расходы сократились на 8,8% и составили $391,136 млрд.

Между тем за девять месяцев 2018 финансового года, который начался 1 октября прошлого года, отрицательное сальдо бюджета США увеличилось на 16,1% и составило $607,099 млрд по сравнению с $523,085 млрд за сопоставимый период годом ранее, говорится в сообщении Минфина.

Объем поступлений в бюджет с начала текущего фингода увеличился на 1,3% и почти достиг $2,508 трлн, в то время как затраты поднялись на 3,9% - до $3,031 трлн.

С учетом календарного фактора дефицит в июне составил $26 млрд против $48 млрд за тот же месяц годом ранее, за три финквартала - $610 млрд против $520 млрд.

Бюджетное управление Конгресса (CBO) прогнозирует в этом фингоду повышение дефицита бюджета до $793 млрд.

Дефицит госбюджета США по итогам 2017 финансового года, который завершился 30 сентября, увеличился на 13,3% и составил $665,826 млрд. Таким образом, он повысился до 3,5% ВВП против 3,2% ВВП в предшествующий год.

Последний раз профицит бюджета фиксировался в США в 2001 году. В 2009 году был отмечен максимальный дефицит в истории страны - $1,41 трлн (9,8% ВВП).

Средний размер дефицита бюджета страны за последние 50 лет составляет около 2,8% ВВП.

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