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Экономика

"РусАл" подтвердил планы по достройке Богучанского алюминиевого завода

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - "РусАл" , столкнувшийся с проблемами сбыта из-за включения в санкционный список США, подтвердил планы по одному из своих проектов развития - достройке второго пускового комплекса Богучанского алюминиевого завода (БоАЗ).

"Мы закончим стройку второго пускового комплекса "БоАза" на 148 тыс. тонн в конце этого года, возможно, в первом квартале следующего мы его введем", - заявил журналистам президент "РусАла" Владислав Соловьев.

Первая очередь производства на Богучанском заводе была запущена в эксплуатацию в 2016 году. Проектная мощность завода составляет 588 тыс. тонн алюминия в год, но пока построен только первый пусковой комплекс на 148 тыс. тонн. Завод является частью Богучанского энерго-металлургического объединения (БЭМО), СП "РусАла" и "РусГидро" . Они паритетно владеют "БоАЗом" и Богучанской ГЭС (БоГЭС) мощностью 3 тыс. МВт (уже запущена). Одно время достройка "БоАЗа" рассматривалась как альтернатива постройке Тайшетского алюминиевого завода, но впоследствии "РусАл" решил реализовать оба проекта. Как "дочка" "РусАла", "БоАЗ" подпал под санкции, введенные Минфином США в апреле этого года.

Также "РусАл" сохраняет планы по экологической модернизации своего крупнейшего Красноярского алюминиевого завода, сказал Соловьев. "Мы продолжаем все проекты по экологии (перевод "КрАза" на эко-Содерберг до конца года, доработка и внедрение технологии инертного анода), ничего по ним изменяться не будет", - заметил он.

В рамках развития Технологической долины и инициативы "Енисейская Сибирь" "РусАл" рассчитывает на развитие переработки алюминия в России. Сейчас на внутренний рынок реализуется не более 1 млн тонн из производимых "РусАлом" 3,9 млн тонн алюминия. Еще 600 тыс. тонн продается в страны Юго-Восточной Азии. Остальное - на европейский и американский рынки, которые могут быть полностью закрыты после 23 октября, если не будет выдана новая лицензия Минфина США или "РусАл".

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