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Экономика

ВЭБ в I полугодии на 30% снизил доходы от вложений пенсионных накоплений расширенного портфеля

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Внешэкономбанк, выполняющий функции государственной управляющей компании по управлению пенсионными накоплениями граждан, в первом полугодии получил доходы от инвестирования накоплений по расширенному портфелю в размере 55,4 млрд рублей, что на 29,6% ниже доходов первого полугодия 2017 года (78,7 млрд рублей), сообщил ВЭБ в пятницу.

Доходы по портфелю государственных ценных бумаг во втором квартале текущего года составили 1,26 млрд рублей.

Во втором квартале ВЭБ приступил к заключению сделок обратного репо с центральным контрагентом с ОФЗ. Наибольший удельный доход (доход на единицу вложений) во втором квартале был получен по операциям с денежными средствами (в частности, репо).

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Теги: Внешэкономбанк, ВЭБ
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