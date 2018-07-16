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ФАС одобрила покупку "Трансконтейнером" терминала Global Ports в Петербурге

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ согласовала ходатайство ПАО "Трансконтейнер" о покупке терминала Global Ports (ЗАО "Логистика-Терминал", Санкт-Петербург). Об этосообщил журналистам заместитель генерального директора ПАО "Трансконтейнер" Виктор Марков.

"Федеральная антимонопольная служба в ходе судебного разбирательства сочла убедительными наши аргументы в отношении отсутствия каких-либо негативных последствий для состояния конкуренции на рынке переработки контейнеров в Северо-Западном регионе при приобретении ПАО "Трансконтейнер" 100% акций в уставном капитале ЗАО "Логистика-Терминал" и согласовала нам повторное ходатайство", - сказал он.

"Сухой порт" "Логистики-Терминал" расположен в Шушарах на расстоянии 17 км от Большого порта Санкт-Петербург. Мощность - 280 тыс. TEU, имеет 16 тыс. квадратных метров складских помещений, 50 розеток для подзарядки рефрижераторных контейнеров. Основными клиентами терминала являются агенты судоходных линий и экспедиторские компании. Global Ports планировал использовать полученные от продажи актива средства на дальнейшее снижение долговой нагрузки.

Как сообщалось, Арбитражный суд Москвы перенес на 7 августа рассмотрение иска "Трансконтейнера" к ФАС , отказавшей ранее оператору в покупке терминала группы Global Ports. В июне стало известно, что ФАС готова заново рассмотреть ходатайство "Трансконтейнера" по покупке "Логистика-Терминал".

ФАС отказала "Трансконтейнеру" в покупке "Логистики-Терминал" в октябре (сумма сделки должна была составить 1,9 млрд руб.). Ведомство указало, что доля оператора "на рынках услуг по предоставлению контейнеров и фитинговых платформ превышает 50%", то есть он занимает доминирующее положение. При этом доля "Логистики-Терминал" на рынке транспортной обработки контейнеров в "сухих портах" Санкт-Петербурга и Ленинградской области составляла 60% в 2016 г., а ее грузооборот (174 тыс. TEU) был близок к нормативной мощности (200 тыс. TEU).

"Приобретение создаст вертикальную цепочку ключевых транспортных активов (фитинговых платформ, контейнеров и "сухого порта"), что позволит воздействовать на общие условия контейнерных перевозок железнодорожным транспортом в сторону Большого порта Санкт-Петербург, что может привести к усилению доминирующего положения "Трансконтейнера", - сочла ФАС. "Трансконтейнер" опротестовал решение.

"Трансконтейнер" владеет и управляет примерно 70 тыс. крупнотоннажных контейнеров, более 25 тыс. вагонов-платформ для их перевозки, имеет сеть терминалов в РФ (на 42 станциях) и в Словакии, также ему принадлежит 50% акций АО "Кедентранссервис" (с 19 ж/д терминалами в Казахстане) и доли в "дочках" и совместных предприятиях в различных странах.

Контрольный пакет акций формально принадлежит АО "Объединенная транспортно-логистическая компания" (99,84% - у РЖД), 25,07% акций - транспортному холдингу FESCO (головная компания - ПАО "Дальневосточное морское пароходство" группы "Сумма" и ее партнеров. Еще 24,5% - у ООО "Енисей Капитал" Александра Абрамова и Романа Абрамовича. Остальные акции (0,43%) находятся в свободном обращении.

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Теги: ФАС, Трансконтейнер, Global Ports

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