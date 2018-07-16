Рубль вырос к доллару и евро в ожидании встречи глав РФ и США

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU -Доллар США и евро снижается на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) в понедельник утром; несмотря на дешевеющую нефть, рубль укрепляется к бивалютной корзине в ожидании встречи глав РФ и США.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 62,35-62,48 руб., по итогам первой минуты торгов курс составил 62,36 руб. (-19,75 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро опустился до 72,98 руб. (-10,75 копейки). Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 15,7 копейки к уровню закрытия пятницы, до 67,14 рубля.

Доллар при этом оказался на 6,91 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 51,66 копейки выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль укрепляется к доллару и евро на старте торгов, несмотря на дешевеющую нефть, так как инвесторы продолжают закладывать позитивные ожидания от встречи президентов России и США.

Президент РФ Владимир Путин в понедельник, 16 июля, отправился в Хельсинки, где пройдет его первая полномасштабная встреча с президентом США Дональдом Трампом. В Кремле назвали этот саммит главным событием лета в международной дипломатии. До этого момента Путин и Трамп дважды встречались "на полях" международных форумов, однако полноформатного двустороннего саммита еще не проводили. Первая их встреча состоялась на саммите "Большой двадцатки" в Гамбурге в июле 2017 года, а в ноябре прошлого года лидеры встретились на саммите АТЭС во Вьетнаме.

В Гамбурге у президентов было время пообщаться наедине, а во Вьетнаме Путин и Трамп поговорили лишь "на ногах", используя время между заседаниями саммита, хотя первоначально планировалось проведение их отдельной встречи. Путин тогда объяснил, что полноформатные переговоры с президентом США не состоялись из-за несовпадения графиков лидеров, а также в связи с "определенными формальностями протокола, с которыми командам справиться не удалось". Но это не помешало, по словам российского президента, обсудить лидерам все, что они хотели.

Нефть дешевеет в понедельник на данных о наращивании экспорта нефти Саудовской Аравией, а также на информации о планах США использовать нефть из стратегических резервов для сдерживания цен в случае их повышения. Цена сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 по московскому времени снизилась на 0,81% - до $74,72 за баррель. Стоимость фьючерса на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к этому времени на 1,02% - до $69,24 за баррель. В пятницу Brent подорожала на 1,2%, WTI - на 0,97%, по итогам минувшей недели контракты подешевели на 2,3% и на 3,8% соответственно.

Саудовская Аравия поставила дополнительные объемы нефти, по крайней мере, двум азиатским покупателям после полного выполнения контрактных обязательств в регионе на август, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Тем временем, газета The Wall Street Journal написала со ссылкой на свои источники, что американские и другие западные официальные лица рассматривают возможность использования нефти из стратегических резервов на случай, если рост ее предложения не сможет предотвратить в дальнейшем нового повышения цен.