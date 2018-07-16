МКБ объявил оферту на выкуп евробондов на сумму до $100 млн

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Московский кредитный банк готов выкупить еврооблигации с погашением в 2027 году, а также бессрочные евробонды на общую сумму до $100 млн, сообщили в кредитной организации.

Заявки на выкуп от держателей будут приниматься в диапазоне $860-910 за бумагу номиналом $1000. При этом те, кто предъявят бумаги к выкупу к так называемому раннему дедлайну (27 июля) получат премию в $30.

Итоги оферты в рамках раннего дедлайна будут объявлены 30 июля, окончательные результаты планируется подвести 13 августа.

Сейчас в обращении находятся евробонды кредитной организации с погашением в 2027 году на $600 млн, "вечные" еврооблигации - на $700 млн.