Rolls Royce представила концепт летающего такси в Фарнборо

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Британская промышленная группа Rolls Royce представила проект летающего такси на авиасалоне в британском Фарнборо.

Как говорится в сообщении компании, летающий аппарат сможет перевозить 4-5 человек на расстояние до 500 миль (800 км) со скоростью до 250 миль в час (400 км/ч). У него будет шесть пропеллеров, четыре из которых могут убираться в крыло для снижения шума, и возможность вертикального взлета и посадки.

Ожидается, что первый прототип может появиться уже в начале следующего десятилетия.

"Мы находимся в отличной позиции, чтобы занять лидирующую роль в зарождающемся сегменте личного воздушного транспорта, и намерены сотрудничать с рядом партнеров", - заявил глава подразделения электрических разработок Rolls Royce Роб Уотсон.

From personal transport to public transport. Find out how our hybrid electric vertical take-off and landing (EVTOL) concept could pioneer the power of tomorrow https://t.co/6NLn3NjBqT #FIA18 pic.twitter.com/PIEtfQOAsC — Rolls-Royce (@RollsRoyce) 15 июля 2018 г.

Rolls Royce является производителем авиадвигателей, в том числе для Airbus и Boeing, и не имеет отношения к производителю автомобилей класса "люкс" Rolls Royce, который принадлежит германской BMW.

Концепт был представлен в рамках авиасалона в Фарнборо, который проходит каждые два года. В понедельник, в первый день работы авиасалона, на нем были заключены контракты на общую сумму $43 млрд.

Крупнейшим для Boeing стал контракт на поставку 75 самолетов 737 Max 8 на сумму $8,8 млрд для Jet Airways. Airbus подписала соглашение на ту же сумму на поставку 80 самолетов A320neo для неназванного покупателя.

На фоне высокого спроса на узкофюзеляжные самолеты Airbus намерен увеличить выпуск A320 до 60 в месяц со следующего года с текущих 52. По словам главы отдела коммерческих самолетов Airbus Гийома Фори, компания ведет переговоры с поставщиками относительно возможного увеличения производства до 75 в месяц после 2020 года.