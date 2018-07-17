ЦБ отметил ускоренный рост кредитования физлиц в I полугодии 2018 года

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - ЦБ РФ отмечает ускоренный рост кредитования физлиц по итогам первого полугодия 2018 года и более медленные темпы роста корпоративных кредитов, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Хотела бы сказать о некоторых итогах развития банковской системы за полгода. Мне кажется, очень важно, что мы к текущему этапу подошли, проведя значительную работу по оздоровлению банковской системы, то есть у банков должен быть капитал, ликвидность, чтобы они наращивали кредиты. И в целом кредитование растет, хотя разными темпами по разным секторам, но вот данные по полугодию, год к году, в июне 8,5% - рост кредитов экономике. Ускоренно растут кредиты физическим лицам, гражданам, там гораздо больше рост - 18,9%", - сказала она.

По словам Набиуллиной, корпоративное кредитование растет чуть более медленными темпами - 4,6% год к году в июне.