Гордеев заявил об отсутствии причин для дефицита продовольствия и роста цен

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - В России нет причин для дефицита продовольствия и роста цен на него, считает вице-премьер РФ Алексей Гордеев.

"Инфляционных предпосылок, связанных с тем, что у нас есть какая-то нехватка поставок, то есть уменьшение предложения на рынке, не прогнозируется. Работаем устойчиво. Так что оснований для того, чтобы продовольствие дорожало, нет", - заявил Гордеев журналистам после церемонии открытия завода группы "Черкизово" по производству сырокопченых колбас во вторник в Кашире.

"Вопрос другой - хотелось бы, чтобы люди жили богаче, получали больше зарплату и, соответственно, могли покупать в том числе продукцию, которая относится к дорогой, высокомаржинальной", - сказал Гордеев.

Говоря о будущем урожае, вице-премьер заявил, что год будет среднестатистическим. "Россия - страна большая территориально, и всегда у нас бывает где-то территория засушливая, где-то, наоборот - мы видим, заливает, - сказал он. - Но мы оцениваем, что урожай будет средний по объемам, и у нас никаких нет проблем в самообеспечении основными видами продовольствия. И даже останется для экспорта".

"Так что могу всех успокоить", - подчеркнул Гордеев.