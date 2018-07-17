ФРС сообщила о намерении постепенно поднимать ставку

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Федеральная резервная система (ФРС) намерена продолжать постепенное повышение базовой процентной ставки, чтобы удерживать инфляцию около целевого уровня при сохранении сильного рынка труда.

Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) уверен, что "на сегодняшний день наилучшим вариантом действий является постепенное увеличение процентной ставки по федеральным кредитным средствам", заявил глава ФРС Джером Пауэлл, выступая в банковском комитете Сената.

Инвесторы обратили особое внимание на слова "на сегодняшний день" в выступлении Пауэлла, посчитав, что это может указывать на ослабление уверенности Федрезерва в будущем направлении кредитно-денежной политики, пишет агентство Bloomberg.

Это позволяет предположить, что в момент, когда ставка будет поднята до нейтрального уровня, (не являющегося стимулирующим, но также и не ограничивающего экономический рост), дебаты в FOMC относительно необходимости сделать паузу обострятся, отмечают аналитики.

"Мы отдаем себе отчет, что с одной стороны, слишком медленное повышение ставки может способствовать высокой инфляции или перегреву финансовых рынков. С другой стороны, если мы будем поднимать ставку слишком быстро, экономика может ослабнуть, и инфляция будет сохраняться устойчиво ниже целевого уровня", - отметил председатель ФРС.

В выступлении Пауэлл озвучил выводы, сделанные в полугодовом докладе Федрезерва. В частности, он отметил, что экономический подъем в США является устойчивым, безработица близка к 18-летнему минимуму, а инфляция находится около 2%-ного целевого показателя ФРС.

Федрезерв ожидает, что безработица в США продолжит снижаться и дальше, добавил Пауэлл. При этом удерживание инфляции около 2%-ного уровня может вызвать сложности, добавил он.

Пауэлл также отметил тревожные сигналы, возникающие из-за торговых споров. По его словам, "сложно предугадать", каким образом, торговые споры, а также изменения в кредитно-денежной политике, изменят экономический прогноз.