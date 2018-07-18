Глава "Ростеха" попросил Путина разобраться с правилами ремонта грузовых вагонов

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Глава "Ростеха" Сергей Чемезов направил президенту РФ Владимиру Путину письмо с просьбой поддержать позицию "Уралвагонзавода" (УВЗ, входит в "Ростех") по унификации правил ремонта грузовых вагонных тележек, пишет в среду "Коммерсантъ" со ссылкой на текст письма.

За последние десять лет "значительно возросло" количество фактов оборудования вагонов копиями тележек и "изменения их конструкции без согласования с разработчиком", что привело к нарушению безопасности движения, пишет Чемезов в письме от 4 июля. Он просит поручить Минтрансу и ОАО "РЖД" совместно с Объединением вагоностроителей "обеспечить внедрение разработанной УВЗ документации по эксплуатации и ремонту всех вагонов на тележке модели 18-100 и ее аналогов, эксплуатируемых в РФ". В "Ростехе" газете подтвердили подлинность письма.

Президент РФ 5 июля наложил на письмо резолюцию с просьбой премьеру Дмитрию Медведеву "рассмотреть и поддержать". В аппарате вице-премьера Максима Акимова изданию пояснили, что письмо отправлено в Минтранс и Минпромторг для выработки предложений. В Минпромторге и Минтрансе заявили, что письмо получили и прорабатывают. В ОАО "РЖД" от комментариев воздержались.

УВЗ давно добивается введения единообразных ремонтных процедур для всех тележек образца 18-100 и разработал для них ремонтную документацию (РД), отмечает издание. Но это встретило сопротивление собственников вагонов и других вагоностроителей, опасавшихся масштабных убытков (несколько миллиардов рублей) и ограничения конкуренции в ремонтах. Чиновник, знакомый с позицией Минтранса, сообщил газете, что и министерство не поддерживает новую РД, задним числом существенно меняющую условия ремонта купленных вагонов.

"Уже больше половины - 110 - предприятий вагонно-ремонтного комплекса перешли на разработанную нами РД, - сообщили газете в УВЗ. - Документация прошла приемочные испытания с участием ОАО "РЖД" и органов власти". Ряд операторов вагонов "не могут смириться с мыслью о необходимости соблюдения требований законов и нормативных документов", регулирующих ремонты, что негативно сказывается на безопасности перевозок, добавляют в компании. На УВЗ считают, что за пять-семь лет стоимость ремонта "благодаря усилиям операторов" упала вдвое за счет ухудшения качества, а цены на новые вагоны выросли в полтора раза. Это "серьезнейшая проблема с очень серьезными и опасными последствиями", заявили на предприятии, "поэтому и обращено внимание на самом высоком уровне". Источник газеты среди операторов полагает, что соображения безопасности в действиях УВЗ вторичны, а первично стремление заработать на продаже РД вагоноремонтным предприятиям и поднять стоимость ремонта.

В своем письме Чемезов также просит "привести в соответствие с законодательством ЕАЭС и РФ акты Совета по железнодорожному транспорту СНГ в отношении вагонов, эксплуатируемых на российских железных дорогах". Совет включает железнодорожные администрации 18 стран с российской шириной колеи (1520 мм). Россия пыталась провести через совет решение о том, что все вагоны, используемые в РФ, независимо от страны-собственника должны ремонтироваться только в соответствии с регламентом Таможенного союза и правилами технической эксплуатации, пишет "Коммерсант". Это не прошло как решение, но позиция России была зафиксирована в виде особого мнения, на основе которого российские ведомства уже приняли ряд документов. Участники рынка выражали опасение, что единое пространство 1520 будет разрушено из-за введения сепаратных ремонтных регламентов, отмечает издание.